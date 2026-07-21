Uruapan, Mich.- La noche de este lunes, un voraz incendio consumió una mueblería ubicada en la tenencia de Capacuaro, sobre la carretera Uruapan-Paracho, sin que se registraran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el establecimiento conocido como “Mueblería Ceci”, sobre la calle José María Morelos, esquina con la avenida 18 de Marzo, a un costado de dicha carretera federal.

En un primer momento vecinos iniciaron el combate de las llamas ante el temor de que se propagaran a inmuebles aledaños, además de que reportaron la situación a los sistemas de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes resguardaron la zona y más tarde, elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan arribaron para continuar las labores de control y extinción del fuego.

Por el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el fuego, lo cual es investigado por las autoridades competentes.