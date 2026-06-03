Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- El Zoológico de Morelia brindará resguardo y atención especializada al cachorro de jaguar asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en Zitácuaro, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la biodiversidad y maltrato animal.

El ejemplar es un jaguar macho de aproximadamente 8 meses, el cual es valorado por el equipo médico veterinario del parque, que dará seguimiento puntual a su estado de salud física y conductual, garantizando las condiciones necesarias para su recuperación y cuidado, en coordinación con las autoridades ambientales competentes.

El director del parque, Julio César Medina Ávila, enfatizó que el zoológico se ha consolidado como un aliado estratégico en la protección de la fauna silvestre, al recibir y atender ejemplares decomisados o rescatados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras instancias. Cuando los animales ingresan con problemas de salud o derivados de condiciones inadecuadas de manejo, reciben atención integral para favorecer su rehabilitación.

Explicó que, una vez que los ejemplares se encuentran en condiciones óptimas, se trabaja de manera coordinada con las autoridades ambientales para determinar su destino, priorizando su posible liberación en hábitats adecuados cuando las condiciones biológicas lo permiten, o bien su canalización a instituciones autorizadas para su resguardo permanente.

Tan solo en lo que va de 2026, el Zoológico de Morelia ha recibido alrededor de 47 ejemplares decomisados y rescatados, entre aves, reptiles y mamíferos, reafirmando su compromiso con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y el combate al tráfico ilegal de especies.

El funcionario estatal recordó que el jaguar está catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de En peligro de extinción, lo que le otorga la máxima protección legal en México, prohibiendo su caza, captura y comercialización, y obligando a las autoridades a proteger su hábitat.

De igual forma, reconoció la labor de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y protección ambiental, y refrenda su disposición para seguir colaborando en acciones que contribuyan a salvaguardar la fauna silvestre y fortalecer la cultura de respeto y protección hacia las especies que forman parte del patrimonio natural de México.