Morelia, Michoacán, a 3 de junio de 2026. Del 15 de septiembre de 2025 al 22 de

mayo de 2026, las juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán han sentenciado a

472 personas, acumulando un total de 5 mil 272 años de prisión, resultado del trabajo

jurisdiccional que se realiza en los centros de justicia penal del estado.

Así lo informó el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, durante el acto de

rendición de cuentas denominado Justicia con Resultados, realizado en coordinación

con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, donde se presentaron los

avances alcanzados en la impartición y administración de justicia.

Destacó que en dicho periodo concluyeron 409 asuntos mediante sentencia, de los

cuales 317 ya se encuentran firmes, lo que refleja la consolidación de resoluciones

judiciales que brindan certeza jurídica a las víctimas, a las personas imputadas y a la

sociedad en general.

Entre los delitos por los que se han emitido, destacan: homicidio con 123 resoluciones;

robo con 55; violación con 27; secuestro con 24; robo de vehículo con 23; extorsión

con 8; delitos forestales con 6; feminicidio con 6; e incumplimiento de obligación

alimentaria con 4.

Asimismo, al comparar los periodos de enero a mayo de 2025 y de 2026, se observan

avances significativos en la operación del Sistema de Justicia Penal Oral en Michoacán.

Los cuadernos iniciados con personas detenidas registraron un incremento de 136% en

todos los centros de justicia del estado; de igual forma, las solicitudes de órdenes de

cateo crecieron un 94% en los centros de Apatzingán, Sahuayo y Zamora.

Por otra parte, la calificación de legales detenciones aumentó 180% en todas las

regiones judiciales, mientras que las vinculaciones a proceso registraron un incremento

de 28% en el ámbito estatal.

A estos resultados se suma que actualmente el 93% de las solicitudes de cateo son

concedidas por las y los jueces, y el 90% de las personas puestas a disposición, son

vinculadas a proceso.

Estos indicadores reflejan el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la

coordinación entre las autoridades encargadas de la procuración e impartición de

justicia y el compromiso permanente del Poder Judicial de Michoacán con una justicia

completa, más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.