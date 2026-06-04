Parácuaro, Mich.- 4 de junio de 2026.- Cuatro hombres sin vida, armamento y un vehículo con reporte de robo fueron localizados durante la noche del miércoles en una brecha de la localidad de Los Bancos, municipio de Parácuaro, tras un presunto enfrentamiento entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Caballeros Templarios.

De acuerdo con información obtenida en la cobertura periodística, el hallazgo ocurrió sobre el Camino Viejo a Los Bancos, donde elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano resguardaron la escena y posteriormente solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado.

En el sitio fue localizada una camioneta Jeep Rubicon negra, sin placas de circulación y con reporte de robo vigente desde enero de este año. Dentro y sobre la caja de la unidad estaban los cuerpos de cuatro hombres con impactos de arma de fuego, varios de ellos portando ropa táctica y equipo camuflado.

Asimismo, peritos aseguraron un fusil calibre .223 y otros indicios balísticos. En la escena también fue localizada una pegatina con las siglas “CJNG”.

Posteriormente, autoridades municipales pusieron a disposición otros tres fusiles calibre 7.62×39, además de cargadores y cartuchos que serían contabilizados por las autoridades ministeriales.

Las víctimas permanecen en calidad de no identificadas y fueron trasladadas al Servicio Médico Forense de Apatzingán para la práctica de la necropsia de ley.

Fuentes policiales indicaron que una de las líneas de investigación apunta a un enfrentamiento entre células rivales del crimen organizado que mantienen disputa en la región de Tierra Caliente.

AGENCIA RED 113