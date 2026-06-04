Morelia, Michoacán, a 4 de junio de 2026.- En atención a la política de cero impunidad impulsada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía de Investigación, por su probable participación en los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y evasión de preso.

Las detenciones fueron realizadas derivado de actos de investigación que permitieron reunir datos de prueba sobre hechos posiblemente constitutivos de delito, relacionados con el incumplimiento de obligaciones inherentes al servicio público y conductas que presuntamente favorecieron la evasión de una persona que se encontraba bajo custodia de la autoridad.

En apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y rendición de cuentas, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes en contra de Priscila “N”, J. Carmen “N”, Luis Manuel “N” y Alejandra “N”, y ejerció las acciones legales conducentes, sin distinción alguna y con estricto respeto al debido proceso.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que resolverá su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.