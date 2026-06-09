Huaniqueo, Mich.- Martes 09 de junio de 2026.- Tras una persecución registrada en la cabecera municipal de Huaniqueo, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Civil (GC) y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a siete presuntos delincuentes, entre ellos una mujer y un adolescente, a quienes les decomisaron armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y dos vehículos, informaron autoridades policiales.

Trascendió que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia durante la tarde del pasado lunes cuando, al circular sobre la calle Aldama Sur, detectaron a varias personas armadas a bordo de una camioneta Ford F-150 blanca, así como a un motociclista que portaba un fusil. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida a pie hacia un lote baldío.

Los agentes y militares lograron dar alcance a los individuos, a quienes les aseguraron tres armas largas, una pistola calibre .22 milímetros, cinco cargadores, cartuchos útiles, 361 dosis de marihuana, 280 dosis de metanfetamina y 21 mil 100 pesos en efectivo, presuntamente producto de actividades ilícitas.

Asimismo, les fueron incautadas la camioneta y la motocicleta. Durante la acción operativa, uno de los ahora indiciados resultó herido, por lo que fue auxiliado por los castrenses y trasladado a un hospital bajo custodia policial.

El resto de los arrestados, junto con los narcóticos y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.

AGENCIA RED 113