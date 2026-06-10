Morelia, Michoacán; 10 de junio de 2026.- En seguimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de dar prioridad a la seguridad de las y los morelianos durante la temporada de lluvias, el Gobierno de Morelia realiza labores de limpieza y desazolve en el canal Fray Antonio de San Miguel, ubicado al sur de la ciudad.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Residuos Sólidos, puso en marcha las labores para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura hidráulica, encargada de captar y conducir el agua pluvial.

El personal municipal dio inicio al retiro de piedra, escombro, hojas de árboles, basura y material azolvado, acumulado tanto en el cauce como en las rejillas que forman parte de la estructura hidráulica.

Los trabajos benefician directamente a las colonias Fray Antonio de San Miguel, Periodista, Cumbres de Morelia, Punta Alba y otras zonas ubicadas en las inmediaciones, al favorecer el adecuado flujo de las aguas de lluvia y reducir riesgos de obstrucciones durante la temporada.

Durante la primera jornada, que inició este martes, se intervinieron cerca de 60 metros lineales del canal, además de liberar las rejillas de filtración cuya función es impedir el ingreso de piedras, ramas y residuos que pudieran afectar la operación de la estructura.

Estas acciones continuarán durante los próximos días como parte del programa permanente del Ayuntamiento de Morelia, para conservar en óptimas condiciones la infraestructura urbana, fortalecer la capacidad de respuesta ante las lluvias y proteger a las familias morelianas.