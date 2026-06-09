Morelia, Mich.- Martes 09 de junio de 2026.- Las investigaciones por los homicidios de la adolescente Valeria G.C. y del sonorense Rusbert R. han revelado una inquietante coincidencia: dos de los principales implicados son padre e hijo.

Alexander y su padre bajo la misma lupa

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Alexander “N”, señalado por su presunta participación en el secuestro agravado y homicidio de Valeria, es hijo de Rigoberto “N”, detenido recientemente por su probable relación con el secuestro y asesinato de Rusbert.

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, los avances obtenidos durante las investigaciones del caso Valeria permitieron identificar coincidencias y posibles vínculos con el caso Rusbert, por lo que ambos expedientes son analizados bajo una misma línea de investigación criminal.

“La Nopalera”: escenario de ambos crímenes

En el caso de Rusbert, las autoridades establecieron que el joven, originario de Nogales, Sonora, viajó a Morelia en septiembre de 2025 para visitar a unos amigos. Posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir mensajes en los que delincuentes exigían 15 mil dólares a cambio de liberarlo.

Sin embargo, el muchacho fue localizado sin vida el 9 de octubre de 2025 en el predio conocido como “La Nopalera”, en Morelia. Ese mismo sitio volvió a cobrar relevancia meses después, cuando el pasado 26 de mayo de 2026 fue encontrado el cadáver de Valeria, de apenas 15 años de edad, hecho que provocó una fuerte indignación social y movilizaciones para exigir justicia.

La situación legal de los ahora indiciados

La Fiscalía recordó que Alexander “N” fue detenido inicialmente por el delito de cohecho, tras presuntamente intentar sobornar a agentes de la Policía de Investigación. Posteriormente, se le cumplimentó una orden de aprehensión por secuestro agravado y actualmente permanece en prisión preventiva.

Por su parte, Rigoberto “N” fue arrestado el pasado 2 de junio, luego de que la FGE obtuviera órdenes de aprehensión contra varios presuntos implicados en el caso Rusbert.

Indagatorias en curso

Con padre e hijo involucrados en averiguaciones distintas, pero con posibles puntos de conexión, las autoridades continúan las indagatorias para determinar si ambos crímenes guardan una relación más profunda y esclarecer plenamente la participación de cada uno de los detenidos.

AGENCIA RED 113