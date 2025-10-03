Apatzingán, Mich.- 2 de octubre de 2025.- Un enfrentamiento a balazos entre policías municipales y civiles armados se registró la noche de este jueves sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, a la altura del Ejido Morelos en este municipio de Apatzingán. El tiroteo no dejó heridos ni detenidos, pero sí un vehículo abandonado por los agresores en su huida.

Según los reportes, los municipales patrullaban la zona cuando un grupo de hombres armados, que se desplazaba en automóvil, abrió fuego a distancia contra la unidad oficial. Los oficiales respondieron de inmediato y solicitaron refuerzos, lo que obligó a los atacantes a internarse en las calles del Ejido.

Durante la persecución, los presuntos delincuentes abandonaron el vehículo en plena calle principal y escaparon pie a tierra, perdiéndose entre la oscuridad.

La refriega movilizó a varias patrullas en apoyo, sin embargo, tras varios minutos de tensión no hubo capturas. El automotor fue asegurado como parte de la investigación que ya quedó en manos de las autoridades competentes.

El ataque refuerza el ambiente de zozobra que persiste en esta región de Tierra Caliente, donde las balaceras suelen irrumpir de manera repentina, dejando a la población bajo la sombra constante de la violencia.



