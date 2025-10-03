Zamora, Mich.- 02 de octubre de 2025.- Ante la Fiscalía General del Estado fueron identificados los tres gatilleros abatidos durante un enfrentamiento contra las fuerzas del orden, en las inmediaciones del Cerro de la Beatilla del municipio de Zamora.

Es de recordar que fue tarde-noche del pasado miércoles, cuando la Guardia Nacional Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado fueron alertados sobre un campamento improvisado con gente armada en las inmediaciones de la colonia Primero de Mayo.

Los uniformados se trasladaron para atender la denuncia y fueron recibidos a balazos, por lo que repelieron el ataque siendo abatidos 3 sujetos y detenidos otros 4 pistoleros, quienes manifestaron pertenecer a una célula de los Caballeros Templarios. Además, las fuerzas del orden aseguraron armas de grueso calibre.

Este jueves los fallecidos fueron como Sergio T., de 20 años de edad, vecino de la colonia Ejidal Sur, así como Cristian Manuel M., de 17 años, mismo que vivía en la colonia Revolución y José Francisco B., de 15 años de edad, domiciliado en la colonia La Lima.

Así mismo los detenidos son, Juan Armando, Jorge Manuel, José Francisco y Ramón Francisco, de 14,15, 15 y 16 años de edad respectivamente, los cuales junto con el armamento asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

