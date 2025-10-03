Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025. – Una auténtica fiesta futbolera se vivirá este viernes en el Estadio Universitario, luego de que los equipos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) pongan en marcha su participación en casa en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), por lo que se invita a toda la afición a asistir y apoyar a las escuadras nicolaitas.

Para empezar, el conjunto femenil jugará el primer partido profesional de su historia cuando reciba a Lobos ULMX en choque correspondiente a la Jornada 1, el cual se llevará a cabo a las 15:00 horas.

“Están muy emocionadas las chicas, ya están ansiosas por debutar en esta nueva aventura que tenemos en la Liga TDP. Lobos también es un equipo que se acaba de conformar, pero sabemos que no es rival fácil, ya al ser fútbol profesional vamos a encontrar rivales de mucho nivel, entonces nos estamos preparando para ello”, comentó Francisco Farfán, técnico del cuadro femenil.

Mientras que el equipo varonil, que cayó en el arranque del torneo ante Deportivo Zitácuaro, disputará la fecha 2 recibiendo a Bucaneros, que en la jornada inaugural derrotó a Zamora.

“Estamos listos, nos han servido estos dos partidos, tanto el inicio de la Tercera División en Lázaro Cárdenas como el último partido de Copa Promesas, nos han dejado varias reflexiones, nos han dado la oportunidad de ver varios jugadores y este triunfo contra León nos da confianza. Bucaneros vienen de ganar, vienen motivados, pero nosotros tenemos hambre de darle vuelta a la página”, manifestó Gustavo Farías, estratega del equipo.