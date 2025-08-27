Pátzcuaro, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025. – Policías de Pátzcuaro y de la Guardia Civil (GC) detectaron y descomisaron al menos 11 cámaras de videovigilancia, así como varios módems y antenas, aparatos que sujetos desconocidos instalaron de manera clandestina en distintos puntos estratégicos de poblaciones cercanas al Lago de Pátzcuaro, informaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió que, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la carretera Chupícuaro-Pátzcuaro, fueron alertados sobre dos individuos armados quienes colocaron dos cámaras en un árbol. Los agentes atendieron la emergencia y aseguraron los objetos.

Asimismo continuaron revisando y a la orilla del camino, justo en la entrada a la comunidad de Santa Ana Chapitiro, localizaron otras dos cámaras en lo alto de un árbol. También en un árbol de la población de San Pedro Pareo, los guardianes del orden hallaron otras dos cámaras con su respectivo módem wifi.

Posteriormente, otras dos cámaras fueron descubiertas del mismo modo en un árbol de la avenida Regules, en la población de Erongarícuaro; luego, en un pino de la comunidad de Yotatiro, los uniformados encontraron otra cámara rotativa de vigilancia.

La revisión continuó y posteriormente en la población de Oponguio, en un pino, fueron descubiertas otras dos cámaras de iguales características. Algunos vecinos de las mencionadas comunidades, al ser entrevistados, manifestaron que individuos, quienes no son habitantes de la zona, fueron los que instalaron ese sistema clandestino de videovigilancia.

Todas las cámaras con antenas y módems wifi fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a efecto de que investigue el caso y atrape a todo aquél que esté involucrado.

