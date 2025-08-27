Huaniqueo, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025.- Cuatro cadáveres humanos en avanzado estado de descomposición fueron localizados en un inmueble ubicado en las faldas de un cerro del municipio de Huaniqueo. El hallazgo lo realizaron elementos de Fiscalía Especializada para la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por particulares, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según la fuente, los agentes emprendieron las averiguaciones correspondientes tras ser alertados sobre la posible comisión de hechos constitutivos de delito en el mencionado lugar.

Los oficiales tramitaron una orden de cateo y al obtenerla la cumplimentaron con apoyo de la Guardia Nacional (GN), militares, Unidad Canina (K9) y Guardia Civil (GC). De esa manera cuando los especialistas inspeccionaban el sitio realizaron el macabro hallazgo.

Los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios pertinentes. Mientras tanto las diligencias continúan.

El antecedente

Cabe recordar que apenas la tarde de ayer martes, los elementos de la FGE fueron atacados a balazos en dicha región, entonces repelieron la agresión y capturaron a siete de los hostiles, quienes les aseguraron 10 armas de fuero y los pusieron a disposición de la autoridad competente. Ya se investiga para saber si están relacionados o no con los cuerpos recientemente descubiertos y con otros hechos criminales.

RED 113