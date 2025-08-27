Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- En la Galería del Zapato en Morelia, se encuentra Monkeys, una zapatería que mantiene viva la tradición familiar iniciada hace más de tres generaciones. El negocio recibió un crédito Fuerza Mujer que opera el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia).

Su propietaria, Karla ha dedicado más de 35 años de su vida al comercio del calzado, consolidándose como una empresaria con visión y constancia. Con el financiamiento logró adquirir mercancía para fortalecerse. Cuenta que el oficio nació con sus abuelos, después pasó a manos de su madre y hoy es ella quien lo encabeza, enfrentando los retos de un sector que exige reinventarse constantemente.

Hace un año, Karla encontró en el programa Fuerza Mujer de Sí Financia la oportunidad de fortalecer su capital para una de las temporadas más importantes: el regreso a clases. El crédito le permitió invertir en mercancía y responder a la demanda de sus clientes. “Fue el respaldo que necesitábamos para capitalizarnos en el momento justo”, señala.

La empresaria reconoce que el acompañamiento y la capacitación previa al financiamiento son claves, especialmente para quienes no tienen experiencia en el manejo de créditos. “Me pareció muy bueno, breve y efectivo. Te guía paso a paso y te da confianza”, comenta. Además, destaca que el programa ofrece beneficios adicionales, como la reducción de la tasa de interés por pago puntual, lo cual incentiva la responsabilidad financiera. “A veces no acudimos por temor o por desconocimiento, pero la realidad es que los créditos tienen muy buenas garantías y seguridad”, reflexionó.

Las empresarias o emprendedoras interesadas en adquirir un crédito de Fuerza Mujer pueden comunicarse al teléfono 443 113 7700 y explorar las oportunidades que este organismo ofrece para impulsar sus proyectos en todos los sectores económicos de Michoacán.

Para créditos de hasta 50 mil pesos se puede iniciar el trámite en https://sifinancianecesitouncredito.com/sifinancia/Vistas/Bienvenida.jsp