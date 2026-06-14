Madero, Mich.- Domingo 14 de junio de 2026.- Elementos de la Guardia Civil (GC), Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal de Madero se enfrentaron a tiros contra varias personas armadas que viajaban a bordo de una camioneta. La confrontación dejó un presunto criminal abatido, señalado como supuesto líder de una célula delictiva que opera en la región, además de cuatro detenidos, dos de ellos resultaron lesionados, informaron fuentes allegadas al tema.

De acuerdo con los datos obtenidos, los hechos se registraron durante la madrugada de este domingo en la carretera Villa Madero-Etúcuaro.

Se supo que los oficiales habían sido alertados sobre una camioneta blanca sin placas y con gente armada, entonces los oficiales realizaron un operativo y les bloquearon el paso a los sospechosos, quienes al verse acorralados comenzaron a disparar contra los guardianes del orden.

Ante la situación de peligro, los agentes repelieron la agresión y en la acción murió uno de los atacantes, además fueron atrapados sus cómplices, a quienes les decomisaron una pistola y gorras con las siglas del CJNG.

Se supo que dos de los ahora indiciados quedaron lesionados y fueron llevados bajo custodia policial a un hospital para su atención médica, pacientes identificados como Oliver Alejandro y Carlos Manuel. En tanto que los otros capturados son Lasi y Amy Gabriela, las cuales quedaron a disposición de la instancia competente.

El área de los hechos fue acordonada y se solicitó la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas efectuaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. La identidad del finado no ha sido expuesta.

AGENCIA RED 113