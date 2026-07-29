Morelia, Mich.- Miércoles 29 de julio de 2026.- El cuerpo mutilado de una mujer fue encontrado dentro de un río de aguas negras ubicado en la colonia Balcones de Morelia, al sur de la capital michoacana. De acuerdo con autoridades policiales, los restos humanos presentaban avanzado estado de descomposición.

Ciudadanos lo detectaron

El hallazgo ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando algunos vecinos reportaron a las corporaciones de seguridad la presencia de un cadáver en el citado cauce, a pocos metros de la calle Cacique Pedro Rosales, y en las inmediaciones de Casa Michoacán.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio para verificar la denuncia y, tras confirmar la situación, acordonaron el área para preservar los indicios y evitar la contaminación de la escena.

La víctima está incompleta

Trascendió que a la víctima le hacían falta las extremidades inferiores desde las rodillas hacia abajo, así como ambos brazos y la cabeza. Asimismo, se supo que era de complexión robusta, al parecer de piel blanca, y vestía una playera negra y una licra del mismo color.

FGE realiza las investigaciones

Posteriormente, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las actuaciones correspondientes y trasladaron los restos humanos a la morgue.

Podría estar relacionado con otro hallazgo

Cabe recordar que el pasado sábado, en la misma zona, fue localizada una pierna izquierda humana, por lo que las autoridades investigan si dicho resto anatómico pertenece a la mujer encontrada este miércoles. La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el caso e identificar a la víctima.

AGENCIA RED 113