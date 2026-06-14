Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2026.- El Gobierno de Michoacán inició una indagatoria para evaluar y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes derivadas de la posible comisión de actos de apología del delito durante un evento alusivo al Día del Padre realizado en instalaciones del Congreso del Estado el pasado 10 de junio.

➡️ Gobierno de Michoacán investiga posible apología del delito en evento realizado en el Congreso del Estado. Recordar qiue en el Pleno del Congreso de Michoacán fue interpretado el narco corrido, “Se les peló Baltazar”. La canción hace referencia a un socio de Ismael “El Mayo”… pic.twitter.com/3VSt7ratQq — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 14, 2026

Así lo informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien señaló que la administración estatal ya revisa las circunstancias en las que se desarrolló el evento, particularmente la interpretación de un tema musical presuntamente relacionado con la promoción de conductas ilícitas.

El secretario de Gobierno explicó que la revisión se realiza con base en el Código Penal vigente en Michoacán que prohíbe y sanciona la difusión, promoción o exaltación de actividades vinculadas con la delincuencia durante espectáculos, eventos públicos o privados que se desarrollen en territorio estatal.

“Se realiza una revisión puntual de los hechos para determinar si existió alguna conducta que pudiera encuadrarse dentro de lo establecido por la ley correspondiente y, en su caso, proceder conforme a derecho”, señaló.

Zepeda Villaseñor indicó que la investigación también alcanza a la agrupación musical denominada “Carnavalito”, luego de que durante la presentación realizada en el recinto legislativo se interpretara una canción que presuntamente hace apología del delito.

El secretario de Gobierno precisó que el objetivo de estas acciones es garantizar el cumplimiento de la normatividad estatal y evitar la normalización de mensajes que promuevan actividades ilícitas, especialmente en espacios públicos e instituciones representativas del Estado.

Asimismo, señaló que las autoridades competentes determinarán si existe responsabilidad por parte de los organizadores del evento y de quienes autorizaron su realización, incluyendo la valoración de posibles sanciones administrativas previstas en la legislación vigente.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Michoacán mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier manifestación que promueva o glorifique conductas delictivas, independientemente del lugar o de los actores involucrados.