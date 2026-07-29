Tancítaro, Mich.- 29 de julio de 2026.- Un puma y su cría fueron vistos mientras caminaban entre huertas de aguacate del municipio de Tancítaro, situación que ha despertado inquietud entre los habitantes debido a la cercanía del felino con zonas habitadas.

#Video ⚠️ Captan a puma con su cría deambulando entre huertas de aguacate en Tancítaro #Michoacán pic.twitter.com/MvHN6y7kzV — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 30, 2026

De acuerdo con testimonios de vecinos y personas que transitaban por el lugar, los avistamientos del ejemplar se han vuelto más frecuentes en los últimos días.

Los pobladores consideran que el animal baja de las áreas boscosas en busca de alimento para su cría, por lo que ha sido observado en caminos y predios cercanos a viviendas.

Ante esta situación, habitantes de la zona solicitaron el apoyo de las autoridades ambientales y de especialistas en el manejo de fauna silvestre para que valoren las condiciones del ejemplar y, en caso de ser necesario, lleven a cabo su reubicación de manera segura, procurando la integridad tanto de los animales como de la población.

Mientras se determina la atención del caso, se exhortó a la ciudadanía a mantener distancia del puma y su cría, evitar cualquier intento de alimentarlos o capturarlos y reportar de inmediato nuevos avistamientos a las autoridades competentes para prevenir riesgos.

AGENCIA RED 113