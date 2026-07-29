Morelia, Michoacán, a 28 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) apuesta a lograr el cien por ciento de matrícula de calidad en el nivel superior durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

Al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, detalló que en próximos días se esperan los resultados por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) respecto del proceso de acreditación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, así como de la reacreditación de la Licenciatura como Médico Veterinario Zootecnista.

Comentó que en el caso de la carrera en Seguridad Pública sería una primera acreditación y con ello un resultado histórico, tras referir que es un programa relativamente de nueva creación, “nos hacían falta sus generaciones de egreso, tener la medición de dónde se encuentran sus egresados, qué actividades profesionales realizan, cuál es la opinión de sus empleadores, y ya se pudieron tener esos elementos, lo que nos permitió precisamente tener las condiciones para hacer su evaluación”.

El funcionario precisó que de lograr resultados positivos, la casa de estudios estaría alcanzando prácticamente el 100 por ciento de matrícula de calidad en dicho nivel educativo, “en la administración de la rectora Yarabí Ávila González no se le ha tenido miedo a la evaluación, todos los procesos que se han tenido de reacreditaciones de nuestros programas han sido exitosos y se han tenido nuevas acreditaciones”.

En este sentido, mencionó que, se obtuvo por primera vez el reconocimiento por su calidad educativa de las carreras de Mercadotecnia, Salud Pública, e Ingeniería Mecatrónica, “y estamos convencidos que en unos días más vamos a tener la acreditación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses”.

Ramos Paz comentó que únicamente faltarían de acreditarse los programas educativos que no son susceptibles de ser evaluados en este momento, como son las carreras de reciente creación, ya que no cumplen con un elemento clave, que es tener al menos dos o tres generaciones de egresadas y egresados.