Gracias a un extraordinario trabajo de búsqueda y coordinación, agentes de la Policía Morelia recuperaron un vehículo que había sido robado con violencia a un conductor de una plataforma de transporte, en la colonia Loma Colorada.

Al estar con el propietario, este último le comentaba los oficiales que había reportado el robo del automóvil después de que una pareja se lo arrebatara con un objeto punzante.

Gracias a la coordinación de los agentes se localizó el vehículo en la colonia Medallistas Olímpicos, por lo que arribaron al lugar para posteriormente hacer entrega al propietario, quien agradeció el apoyo de la Policía Morelia.

En Policía Morelia seguimos reforzando nuestra labor, para la recuperación de vehículos y la protección del patrimonio de la ciudadanía.