En meses pasados, Jairo Olaf “N” fue señalado por sus pacientes de abusar sexualmente

de ellas, por lo que las investigaciones continúan

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Tarímbaro, Mich.- 20 de marzo de 2026.- En una acción dirigida a la protección de

niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)

cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre, señalado como

presunto responsable del delito de violación equiparada agravada, cometido contra su

hija y su hijastra, ambas menores de edad.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección de la Policía de Investigación,

adscritos a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas,

Niños y Adolescentes, en un fraccionamiento del municipio de Tarímbaro.

El mandato judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en contra de Jairo Olaf “N” luego de que se

integrara una Carpeta de Investigación derivada de una denuncia que señala que el

imputado habría agredido sexualmente a su hija y su hijastra de 5 y 9 años,

respectivamente.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional

correspondiente, que será la encargada de definir su situación legal.

La FGE refrenda su compromiso de continuar actuando con firmeza ante cualquier

conducta que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo así

las acciones para garantizarles una vida libre de violencia.