Morelia, Mich., a 05 de mayo de 2026.- “Vengo del futuro y he visto con claridad como el pueblo de Michoacán le levanta la mano en el 2027 al compañero Raúl Morón Orozco, sentenció el reconocido senador y una de las principales voces de la Cuarta Transformación en el país, Gerardo Fernández Noroña.

El pasado fin de semana un nutrido grupo de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, liderazgos políticos y de todos los sectores sociales, pronunciaron su apoyo en favor de Raúl Morón, durante la Convención Michoacana “Diálogos por la Unidad, Voces Sociales y Legislativas”.

Gerardo Fernández Noroña, aprovechó también para lanzar un llamado a la unidad al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para acompañar los esfuerzos por profundizar la Cuarta Transformación y trabajar en equipo ante los embates de la oposición que buscan diezmar el movimiento de la izquierda progresista en México.

Por su parte la destacada senadora de Chiapas, Sasil de León, hizo evidente el trabajo por la unidad de todos los sectores que ha emprendido Raúl Morón, al reconocer la presencia de todos los sectores en el evento y afirmó que el pueblo de Michoacán tiene en el legislador a un perfil que escucha y dará solución a sus necesidades, como la ha hecho desde la Cámara Alta.

Finalmente el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que Raúl Morón ha trabajado por disminuir la pobreza en el estado, fortalecer al campo y asegurar precios justos para sus cultivos, así como para dar bienestar a toda su gente, a través del impulso de políticas públicas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.