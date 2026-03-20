Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026. La Comisión de Carrera Judicial del nuevo
Poder Judicial de Michoacán ha trabajado de manera permanente en el fortalecimiento
de los juzgados y salas de todo el estado, de manera que cuenten con el recurso
humano necesario para realizar sus funciones; para ello, se han venido agotado las
listas de reserva de personal provenientes de concursos de oposición para las diversas
categorías judiciales, los cuales cumplen con los requisitos de ley para laborar en esas
áreas.
Por primera vez, la contratación de personal jurisdiccional ha sido atendiendo a los
criterios de mérito, capacidades, desempeño y desarrollo progresivo, dando con ello
cumplimiento a las disposiciones normativas, puesto que esta Comisión es la
encargada de vigilar y garantizar que los procesos para llevar a cabo la integración de
los órganos jurisdiccionales sean conforme al sistema de Carrera Judicial para
favorecer la permanencia, la especialización profesional y la superación continua de
sus integrantes.
Además, en próximos días se aprobarán las nuevas convocatorias para concursos de
oposición de diversas categorías para integrar nuevas listas de reserva para ocupar
espacios operativos jurisdiccionales; previa capacitación, se procede a la evaluación, y
quienes aprueben serán, en su momento, asignados a los juzgados o salas de todo el
estado.
Por lo que ve a las áreas administrativas, se han designado personas que cumplen con
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y con experiencia probada, como son en
la Dirección de Administración, Secretaría Ejecutiva, las áreas de comunicación,
tecnologías, psicología, trabajo social, justicia alternativa, centro de convivencia,
unidad de género, archivos, servicios generales, por mencionar algunos de los espacios
que forman parte de la nueva estructura establecida en la legislación.
En lo que respecta al Tribunal de Disciplina Judicial -el nuevo organismo cuya función
esencial es vigilar el actuar de las personas servidoras públicas, garantizar la legalidad
en el ejercicio de la función jurisdiccional y fortalecer una cultura institucional basada
en la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas- se ha conformado una
estructura de personal para realizar sus funciones, como lo establece la Ley Orgánica y
con los perfiles idóneos para conocer de las materias de su competencia.
Es importante mencionar que de octubre de 2025 a la fecha se han realizado 452
movimientos de personal, de los cuales 277 han sido ascensos o cambios de
adscripción de personal que ya laboraba en el Poder Judicial, y los otros 175 son
nuevas contrataciones, la mayoría de las cuales estaban en las listas de reserva de
categorías de carrera judicial.
A esta actividad se suman las acciones de capacitación que realiza la Escuela Estatal
de Formación Judicial, con programas académicos específicos en temas que van desde
justicia para adolescentes, perspectiva de género, hasta el Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares.
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