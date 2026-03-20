

Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026. La Comisión de Carrera Judicial del nuevo

Poder Judicial de Michoacán ha trabajado de manera permanente en el fortalecimiento

de los juzgados y salas de todo el estado, de manera que cuenten con el recurso

humano necesario para realizar sus funciones; para ello, se han venido agotado las

listas de reserva de personal provenientes de concursos de oposición para las diversas

categorías judiciales, los cuales cumplen con los requisitos de ley para laborar en esas

áreas.

Por primera vez, la contratación de personal jurisdiccional ha sido atendiendo a los

criterios de mérito, capacidades, desempeño y desarrollo progresivo, dando con ello

cumplimiento a las disposiciones normativas, puesto que esta Comisión es la

encargada de vigilar y garantizar que los procesos para llevar a cabo la integración de

los órganos jurisdiccionales sean conforme al sistema de Carrera Judicial para

favorecer la permanencia, la especialización profesional y la superación continua de

sus integrantes.

Además, en próximos días se aprobarán las nuevas convocatorias para concursos de

oposición de diversas categorías para integrar nuevas listas de reserva para ocupar

espacios operativos jurisdiccionales; previa capacitación, se procede a la evaluación, y

quienes aprueben serán, en su momento, asignados a los juzgados o salas de todo el

estado.

Por lo que ve a las áreas administrativas, se han designado personas que cumplen con

los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y con experiencia probada, como son en

la Dirección de Administración, Secretaría Ejecutiva, las áreas de comunicación,

tecnologías, psicología, trabajo social, justicia alternativa, centro de convivencia,

unidad de género, archivos, servicios generales, por mencionar algunos de los espacios

que forman parte de la nueva estructura establecida en la legislación.

En lo que respecta al Tribunal de Disciplina Judicial -el nuevo organismo cuya función

esencial es vigilar el actuar de las personas servidoras públicas, garantizar la legalidad

en el ejercicio de la función jurisdiccional y fortalecer una cultura institucional basada

en la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas- se ha conformado una

estructura de personal para realizar sus funciones, como lo establece la Ley Orgánica y

con los perfiles idóneos para conocer de las materias de su competencia.

Es importante mencionar que de octubre de 2025 a la fecha se han realizado 452

movimientos de personal, de los cuales 277 han sido ascensos o cambios de

adscripción de personal que ya laboraba en el Poder Judicial, y los otros 175 son

nuevas contrataciones, la mayoría de las cuales estaban en las listas de reserva de

categorías de carrera judicial.

A esta actividad se suman las acciones de capacitación que realiza la Escuela Estatal

de Formación Judicial, con programas académicos específicos en temas que van desde

justicia para adolescentes, perspectiva de género, hasta el Código Nacional de

Procedimientos Civiles y Familiares.