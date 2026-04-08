Morelia, Michoacán; 8 de abril de 2026.- En un impresionante despliegue de eficiencia y coordinación, Policía Morelia logró recuperar una camioneta RAM, robada con violencia en la Calzada La Huerta, en la colonia Exhacienda La Huerta, en un tiempo récord de 19 minutos.

El robo se produjo cuando dos ciudadanos se detuvieron en una farmacia de la zona para realizar una compra. Posteriormente, hombres armados los despojaron de su vehículo y pertenencias valuadas en miles de pesos.

Tras recibir el reporte y gracias a la rápida respuesta de agentes de Policía Morelia, la camioneta fue localizada en la calle Supremo Tribunal de Ario, en la colonia El Parian, y devuelta a sus dueños.

Policía Morelia sigue reforzando su labor, para la recuperación de vehículos y la protección del patrimonio de la ciudadanía.