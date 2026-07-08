Tarímbaro, Mich.- Miércoles 8 de julio de 2026.- Dos jóvenes brutalmente golpeados fueron encontrados en un predio ubicado a la orilla del camino rural que conduce de la población de Peña del Panal hacia la comunidad de Santa María, en el municipio de Tarímbaro. Una de las víctimas ya no tenía signos vitales y la otra estaba malherida, por lo que unos rescatistas la canalizaron a un hospital, informaron autoridades policiales.

El hallazgo de ambos masculinos ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el referido lugar y fue reportado al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los agraviados y auxiliaron al sobreviviente, identificado como Jonathan R., de 26 años de edad.

Según las fuentes, la persona fallecida permanece en calidad de desconocida; tenía entre 25 y 30 años de edad, era de piel morena clara, cabello corto y se encontraba parcialmente desnuda. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión perpetrada contra ambos individuos.

Los oficiales delimitaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se presentó en el sitio, realizó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113