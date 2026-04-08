Morelia, Michoacán, a 08 de abril de 2026.- La escuadra femenil de básquetbol de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se convirtió en uno de los primeros equipos en lograr su boleto a la fase regional de la Universiada 2026.

En la etapa estatal, la quinteta de la Casa de Hidalgo debutó con una victoria de 79-37 ante la Universidad de Durango, después cayó 54-76 ante la Universidad Montrer y venció 61-49 a la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) en el choque por la calificación.

“Estamos muy contentos, agradecidos por el esfuerzo de las chicas, que nos ayudó a cumplir el primer objetivo, que era pasar a la etapa regional de estos juegos, el equipo en general trabajó muy bien”, comentó Leopoldo Soria, coach de la escuadra nicolaita.

De cara a la siguiente ronda, en la que estará en juego el boleto a la Universiada Nacional, el estratega de la UMSNH reconoció que hace falta más fogueo con equipos que representen retos para poder seguir elevando el nivel, tras señalar que se continuará trabajando y entrenando muy fuerte para obtener los mejores resultados en la siguiente etapa.