Copándaro, Michoacán, 8 de julio de 2026.- En su búsqueda por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, Gladyz Butanda Macías sumó las propuestas de mujeres y campesinos del municipio de Copándaro al proyecto ciudadano que construye rumbo al 2027.

La morenista expresó su convicción de escuchar de frente las necesidades de todos los sectores de la población, con el propósito de trabajar en unidad en la integración de un plan que garantice la continuidad de la Cuarta Transformación en Michoacán.

Gladyz Butanda señaló que, como parte de la ruta marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dirigencia nacional de Morena en la defensa de los logros de la 4T, también dialoga con ciudadanas y ciudadanos sobre cómo contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias.

“Las cosas que faltan por hacer yo quiero que formen parte del proyecto para el 2027, y Copándaro tiene una relevancia mayor por lo productivo que es el municipio. Por eso es necesario escucharlos, para llevarme el sentir de cada uno de ustedes y que eso se convierta en propuestas”, expresó.

Durante la reunión, mujeres y campesinos de la cabecera municipal de Copándaro y de las comunidades de Santa Rita, Palo Alto, Las Cruces, El Nispo, Las Canoas, El Fresno, Congotzio y Rosa de Castilla compartieron sus necesidades en materia de infraestructura y programas de apoyo que impulsen el campo de la región.