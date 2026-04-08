Morelia, Michoacán; 08 de abril de 2026.-El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa con los trabajos preventivos de mantenimiento en áreas verdes y arboladas del municipio, con el objetivo de preservar la imagen urbana, prevenir riesgos y mejorar la calidad ambiental.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizan labores de poda de pasto, corte de maleza y poda de árboles sobre el Periférico Paseo de la República, iniciando en el poniente con dirección hacia la avenida Leandro Valle, específicamente en el área exterior del Vivero Municipal.

Asimismo, se da seguimiento a los trabajos de rehabilitación en el Boulevard García de León y en el Bosque Morelos. De igual manera, continúan las labores de poda de árboles en las colonias Las Américas (con retiro de ejemplares secos), Valle Quieto y Joaquín Amaro.

Estas acciones forman parte del programa permanente de atención preventiva que implementa el Ayuntamiento para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos arbolados y áreas verdes de la ciudad, contribuyendo a una Morelia más ordenada, segura y habitable.