Uruapan, Mich.- 8 de julio de 2026.- Un fuerte incendio registrado la tarde de este miércoles en un inmueble de la colonia San Juan Evangelista en Uruapan movilizó a corporaciones de auxilio, cuyos elementos mantienen intensas labores para controlar el fuego y evitar que las llamas alcancen propiedades aledañas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro generó una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que alertó a vecinos y provocó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Uruapan.

A su llegada, los rescatistas iniciaron las maniobras de combate al fuego, mientras trabajaban para contener el avance de las llamas y evitar que se propagaran a viviendas cercanas.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar acercarse a la zona del incendio y permitir el libre paso de las unidades de emergencia. No se reportaron personas lesionadas y se desconocen las causas que originaron el incendio.

AGENCIA RED 113

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR