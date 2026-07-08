Uruapan, Mich.- 8 de julio de 2026.- Un fuerte incendio registrado la tarde de este miércoles en un inmueble de la colonia San Juan Evangelista en Uruapan movilizó a corporaciones de auxilio, cuyos elementos mantienen intensas labores para controlar el fuego y evitar que las llamas alcancen propiedades aledañas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro generó una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que alertó a vecinos y provocó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Uruapan.

A su llegada, los rescatistas iniciaron las maniobras de combate al fuego, mientras trabajaban para contener el avance de las llamas y evitar que se propagaran a viviendas cercanas.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar acercarse a la zona del incendio y permitir el libre paso de las unidades de emergencia. No se reportaron personas lesionadas y se desconocen las causas que originaron el incendio.

AGENCIA RED 113