Morelia, Michoacán; 16 de abril de 2026.- Con la participación de 150 vecinas y vecinos, agentes de Policía Morelia, encabezados por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, llevaron a cabo una reunión vecinal en la cancha de básquetbol de la colonia Lomas de Santiaguito.

Siguiendo la indicación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener cercanía con la ciudadanía, Policía Morelia refrenda su compromiso de construir estrategias conjuntas para mejorar la seguridad en las colonias del municipio.

El encuentro se efectuó a solicitud de la encargada del orden y demás habitantes de la zona, con el objetivo de escuchar de primera mano las peticiones en materia de seguridad.

Durante la reunión, se tuvieron las siguientes peticiones vecinales:

Incrementar recorridos de prevención del delito en la zona. Apoyo para retirar a personas en situación de calle que pernoctan en la parroquia de San Ignacio de Loyola. Atención a personas que alteran el orden en el área verde. Instalación de cámaras de videovigilancia en las canchas de básquetbol.

Como resultado del diálogo, se establecieron acuerdos, como brindar información sobre las diferentes áreas que conforman la Policía Morelia; proporcionar el número de contacto ciudadano de la corporación, que es 443 113 5000, y se ofreció la vinculación de cámaras vecinales al C4 para fortalecer el monitoreo; además, se acordó la creación de un grupo vecinal de WhatsApp para reportar de forma directa cualquier situación.