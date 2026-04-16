Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inaugurará el próximo 20 de mayo las nuevas instalaciones del DIF Municipal de Uruapan, obra que representa una inversión de 46 millones de pesos, provenientes de recurso 100 por ciento estatal, siendo la más moderna de la entidad en su tipo.

“Con esta infraestructura, el DIF municipal tendrá la capacidad de duplicar su atención diaria, ofreciendo servicios más ágiles, dignos y humanos, al contar con capacidad para atender a más de 70 mil pacientes cada año”, refirió el mandatario.

Detalló que el nuevo complejo está diseñado para dignificar la atención integral, priorizando a mujeres e infancias, donde encontrarán un respaldo para su desarrollo.

Resaltó que la obra cuenta con una superficie total de 2 mil 256 metros cuadrados de construcción, equipada para cubrir necesidades de salud y desarrollo humano, a través de 15 consultorios médicos especializados, un centro de diagnóstico exclusivo para las mujeres, 17 áreas administrativas para agilizar trámites y apoyos y cuatro espacios destinados a talleres de desarrollo personal, cultural y capacitación en oficios.

Explicó que el nuevo complejo ha sido diseñado bajo una visión de justicia social, mismo que se ubica en las inmediaciones de la estación 4 del teleférico de Uruapan, con lo cual, los usuarios podrán arribar de manera fácil y rápida.

Resaltó que de esta manera, se avanza en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por los sectores más vulnerables, garantizando el acceso a la salud y al desarrollo de las y los uruapenses.