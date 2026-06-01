Morelia, Michoacán; 2 de junio de 2026.- Brigadas intermunicipales del Gobierno de Morelia, atienden las contingencias derivadas por la lluvia que se registra en diversos puntos de la capital michoacana.

Por instrucciones del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, personal de la Secretaría de Servicios Públicos, OOAPAS, Protección Civil y Bomberos de Morelia, y Policía Morelia trabajan para atender los llamados de la ciudadanía y restablecer la seguridad en zonas prioritarias.

Hasta las 21:30 horas, se presentaron encharcamientos en algunas calles y avenidas, así como árboles caídos, que ya son intervenidos por las brigadas para liberar el tráfico, debido a que obstruían el paso vehicular.