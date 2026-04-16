Morelia, Michoacán; 16 de abril de 2026.- En una acción táctica por parte de agentes de Policía Morelia, se pudo detener a un hombre señalado por el robo al Colegio MAGESTIC, luego de una persecución.

Tras recibir un reporte a través del C5i, los oficiales ubicaron al sujeto en avenida División del Norte. Al notar a los agentes, el masculino saltó a un río para intentar huir.

Luego de una persecución, los agentes lo aseguraron bajo el puente de Periférico Revolución. Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.

Se recuperaron bolsas con rollos de cable, herramienta, llaves de regadera y tubos de cobre que habían sido sustraídos del plantel.

Gracias a la pronta acción y coordinación de los agentes de la Unidad Táctica de Policía Morelia, se aseguró al presunto responsable y recuperar los objetos sustraídos del centro educativo.