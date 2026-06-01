Morelia, Mich.- Lunes 01 de junio de 2026.- Una tormenta eléctrica registrada durante la noche de este lunes en la capital michoacana causó diversas afectaciones en varias colonias de la ciudad, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate.

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Entre las incidencias reportadas, un árbol colapsó sobre la avenida Madero Poniente, cerca de la colonia Adolfo López Mateos, hecho que perjudicó un auto y también afectó la circulación vial en la zona.

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Una situación similar ocurrió sobre la Calzada La Huerta, donde la caída de otro árbol bloqueó los carriles centrales a la altura de los fraccionamientos Cosmos y Los Pinos , lo que generó complicaciones para los automovilistas.

Asimismo, se reportó un importante encharcamiento en el Libramiento Oriente, a la altura de la Central de Abastos. Además, algunas vialidades de la colonia Vasco de Quiroga resultaron inundadas y varios vehículos tuvieron dificultades para transitar.

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De igual manera, trascendió que en distintos asentamientos de la ciudad se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica derivadas de las condiciones meteorológicas. Las instancias competentes atienden los diferentes casos para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía permanecer en lugares seguros durante las lluvias y, en caso de conducir, extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar zonas inundadas para prevenir accidentes o que los vehículos queden varados.

AGENCIA RED 113