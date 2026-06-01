Morelia, Michoacán; 1° de junio de 2026.- Con una visión humana y centrada en las familias, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, inauguraron la Casa del Adulto Mayor, una obra emblemática de la administración municipal, que marca un nuevo modelo de atención para las personas mayores de la capital michoacana.

Durante la inauguración, Paola Delgadillo explicó que este proyecto es un espacio pensado para fortalecer la activación física, cultural e intelectual, la prevención en salud, la recreación, el autocuidado y la integración comunitaria, con el propósito de que las personas mayores continúen desarrollándose y disfrutando plenamente esta etapa de su vida.

“La Casa del Adulto Mayor representa respeto para una generación que ha aportado muchísimo a nuestra ciudad, representa reconocimiento a su experiencia, a su historia y a todo lo que todavía tienen por compartir, pero sobre todo representa una idea fundamental, que cada etapa de la vida merece vivirse plenamente”, expresó la Presidenta del DIF Morelia.

Por su parte, el alcalde Alfonso Martínez destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral que atiende las necesidades de las familias morelianas en cada una de sus etapas. Recordó que durante su administración se han impulsado proyectos como estancias infantiles y ludotecas de alta calidad, el Centro de Autismo, los Centros SPOT y el Colegio Morelia.

El presidente municipal señaló que, si bien Morelia cuenta con instituciones de gran relevancia como el Asilo Miguel Hidalgo y la Estancia Diurna del Adulto Mayor, existía la necesidad de crear una tercera vía de atención enfocada en las personas mayores independientes que buscan mantenerse activas, aprender nuevas actividades, hacer ejercicio y fortalecer sus vínculos sociales.

Asimismo, reconoció el papel fundamental de Paola Delgadillo en la consolidación de este proyecto impulsado desde el DIF Morelia.

“Todas las obras que ha encabezado Paola se caracterizan por ser espacios dignos, de gran calidad y profundamente humanos. Ha demostrado que las obras de gobierno no deben ser solamente paredes y concreto, sino lugares que inspiren, que se disfruten y que respondan a las necesidades reales de las familias”, expresó.

Tras la develación de la placa y el corte del listón inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones acompañadas por integrantes del Cabildo, del Gabinete Legal y Ampliado, representantes de diversos sectores de la sociedad y líderes empresariales. Cabe señalar que en este evento se contó con la presencia especial del Cardenal Alberto Suárez Inda y de Monseñor José Armando Álvarez Cano, arzobispo de Morelia.

Con esta obra, el Gobierno de Morelia y el DIF Morelia consolidan un modelo innovador que coloca a las personas mayores en el centro de las políticas públicas, reconociendo que el envejecimiento activo, la autonomía y la convivencia son elementos fundamentales para construir una ciudad más humana, incluyente y solidaria.