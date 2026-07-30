Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, supervisó los trabajos que se realizan en el rebombeo Guillermo Prieto, donde personal técnico continúa laborando para implementar una solución provisional de emergencia que permita restablecer el servicio de agua potable en las colonias afectadas.





Durante el recorrido, el titular del Organismo constató el avance de las acciones operativas que permitirán recuperar gradualmente el suministro hacia los domicilios. Como parte de esta solución temporal, el servicio podrá llegar con baja presión, mientras continúan los trabajos para normalizar por completo la operación del sistema.





Adolfo Torres Ramírez reiteró que las brigadas del Ooapas permanecen trabajando de manera ininterrumpida para reducir las afectaciones y ofrecer una respuesta oportuna a las familias que dependen de este rebombeo.





Asimismo, informó que se mantendrá el apoyo mediante el suministro de agua a través de pipas en aquellas colonias donde, debido a las condiciones del sistema, aún no sea posible restablecer el servicio de manera inmediata.



El Ooapas agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de mantener informada a la población sobre el avance de los trabajos hasta lograr la recuperación total del servicio.