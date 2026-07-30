Este verano, vive la magia del Cantoya Fest 2026 en Pátzcuaro del 31 de julio al 2 de agosto. Se trata de uno de los eventos turísticos más esperados del estado, el cual reunirá a miles de visitantes para disfrutar de un espectáculo único lleno de color, tradición y creatividad.

Durante tres días, el Pueblo Mágico será escenario de elevaciones de globos de Cantoya, talleres, exhibiciones, así como actividades culturales y artísticas. Además, el grupo Moenia ofrecerá un concierto gratuito el próximo 1 de agosto en la Plaza Vasco de Quiroga, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En esta edición participarán artesanos globeros provenientes de Brasil, Francia, Italia, Colombia y El Salvador, quienes compartirán su talento y experiencia con exponentes michoacanos, fortaleciendo el intercambio cultural y proyectando a Pátzcuaro como un referente internacional de esta tradición.

Además del festival, las y los visitantes podrán recorrer las calles empedradas del pueblo y descubrir sus templos y plazas históricas. La experiencia se completa con una oferta gastronómica inigualable, que incluye delicias como corundas, pescado blanco y uchepos, y la oportunidad de adquirir piezas únicas elaboradas por artesanos locales, fusionando así cultura, tradición y sabores inolvidables.

Para esta edición, los organizadores han señalado que se espera una afluencia superior a los 250 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 150 millones de pesos, reflejo de la importancia que el Cantoya Fest representa para el turismo y la economía local.