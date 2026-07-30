Morelia, Mich., 30 de julio de 2026.-El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, señaló que el Congreso del Estado de Michoacán, mantiene una agenda integral en materia de derechos de la población de la diversidad sexual; sin embargo, reconoció que aún hay temas pendientes con la comunidad LGBT.

Entrevistado sobre los temas que se abordaron durante el reciente periodo legislativo, el líder de la bancada petista, destacó la urgencia de sancionar los centros clandestinos que bajo el argumento de corregir la orientación sexual, ejercen violencia sistemática contra las personas.

“Me parece que forma parte de una agenda muy integral que tenemos que revisar. Había un tema de gran relevancia además de esta sanción a estos centros clandestinos, donde no hay más que violencia y transgresión de los derechos humanos, en lo que quienes operan estos lugares, justifican como un intentento de corregir una orientación sexual”, afirmó.

Reyes Galindo, calificó como denigrante que en ciudades como la capital michoacana persistan este tipo de espacios, que operan incluso con un trasfondo religioso,

“pero no es más que un centro clandestino de violencia contra los derechos de las personas en su orientación sexual”, sostuvo.

Respecto a la adopción monoparental, el diputado informó que este tema de gran relevancia aún se encuentra en revisión y dio a conocer que incluso, durante una sesión, de último momento se echó abajo sin mayor explicación y ya no pasó al pleno.

Asimismo, el legislador reconoció que, si bien el Congreso de Michoacán ha tenido avances importantes en una ruta progresista, persisten resistencias por prejuicios personales de algunos legisladores que frenan la conquista de más derechos para todas las personas.

“Sigue habiendo legisladores que priorizan prejuicios, temas personalísimos contra una ruta que debiera ir en que cada vez debe haber la conquista de más derechos para todas las personas”, lamentó.

Finalmente, indicó que fracciones como Acción Nacional han sido tradicionalmente promotoras de posturas provida, lo que en ocasiones ha limitado el avance de otros derechos, y que la postura de cada legislador queda evidenciada en sus votaciones.