La batalla entre la percepción y la realidad.

Fany Santiago | Analista

En política, como en la vida, la percepción importa. Es la primera impresión que muchas veces guía la opinión pública. Pero cuando esa percepción se aleja de la realidad, deja de ser una herramienta para informar y se convierte en un riesgo para la democracia.

La percepción también se construye con trabajo. No todo es publicidad; la cercanía con la gente, los resultados, la transparencia y el cumplimiento de la palabra generan una percepción positiva y legítima. La confianza no nace de una campaña de comunicación, sino de la congruencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Cuando un gobierno, una institución o un liderazgo cumplen con su responsabilidad, la percepción favorable es consecuencia del trabajo y no de la simulación.

#VideoColumna | Cuando un gobierno, una institución o un liderazgo cumplen con su responsabilidad, la percepción favorable es consecuencia del trabajo y no de la simulación. La batalla entre la percepción y la realidad. Por Fany Santiago. @fanysantiagof pic.twitter.com/A2VKQoLnvg — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 30, 2026

Vivimos en una época en la que la información viaja más rápido que nunca. Una publicación en redes sociales, un video de pocos segundos o un encabezado llamativo pueden moldear la percepción de miles de personas en cuestión de minutos. Sin embargo, la rapidez con la que circula la información no siempre va acompañada de veracidad.

El problema surge cuando la percepción se fabrica a partir de la desinformación. En la era digital, una noticia falsa, un video editado fuera de contexto o un titular diseñado para provocar indignación pueden recorrer miles de pantallas en cuestión de minutos. No buscan informar, sino influir.

Esto no debe confundirse con el trabajo del periodismo profesional. Una sociedad democrática necesita medios libres, críticos y responsables que contrasten información, verifiquen datos y cuestionen al poder. La crítica sustentada fortalece a las instituciones; la mentira deliberada, en cambio, solo alimenta la polarización y la desconfianza.

La mejor respuesta frente a la desinformación no es el silencio, sino la verdad acompañada de hechos. Ninguna campaña puede ocultar por mucho tiempo una obra concluida, un programa que mejora la vida de las familias o una decisión de gobierno que da resultados. Del mismo modo, tampoco una buena estrategia de comunicación puede sostener indefinidamente aquello que no existe.

Por eso, la ciudadanía tiene un papel fundamental. Informarse, contrastar fuentes y ejercer un pensamiento crítico son acciones que fortalecen nuestra vida democrática y nos permiten distinguir entre las narrativas y los hechos.

En tiempos donde la percepción parece competir con la realidad, vale la pena recordar que los hechos siempre terminan hablando por sí mismos. Una mentira puede hacerse viral, pero no pavimenta una calle, no mejora un hospital, no genera empleo ni transforma una comunidad. Los resultados, en cambio, permanecen y son los que la ciudadanía experimenta todos los días.

Al final, la percepción puede ganar una conversación, pero solo la realidad gana la confianza de la gente. Y esa confianza no se compra, no se fabrica y no se impone: se construye todos los días con trabajo, con resultados y con la verdad.

Fany Santiago | Analista