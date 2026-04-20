Agentes de Policía Morelia, en coordinación con Guardia Civil, detuvieron a un masculino señalado por robo a tiendas OXXO, quien contaba con una orden de aprehensión vigente, en la colonia Elías Pérez Ávalos.

Los hechos ocurrieron en la calle Ing. Lauro Gallardo, tras un reporte telefónico del encargado del área patrimonial de la cadena comercial. El reportante indicó haber identificado al sujeto relacionado con robos previos a establecimientos de la misma empresa.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron al masculino. Al ser interceptado mostró actitud evasiva e intentó darse a la fuga, por lo que fue controlado y asegurado con apoyo de agentes de Guardia Civil.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.