Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- La inauguración y puesta en marcha del teleférico de Uruapan no solo representa una obra de infraestructura, sino una definición política sobre la forma en que se gobierna en Michoacán. Así lo afirmó el presidente de Morena en la entidad, Jesús Mora, al destacar que este proyecto, impulsado por el Gobernador, el Maestro Alfredo Ramírez Bedolla, confirma que es posible construir soluciones modernas, eficientes y socialmente útiles sin recurrir a deuda pública.

“Durante muchos años se nos quiso hacer creer que el desarrollo solo era posible a través de endeudamiento, concesiones opacas o proyectos pensados más para presumirse que para servir.

Hoy, con el liderazgo del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se demuestra lo contrario: sí se puede y se puede hacer bien, con responsabilidad y con sentido social”, señaló.

Jesús Mora subrayó que el teleférico es una obra de infraestructura histórica para Michoacán, no solo por su dimensión técnica, sino por lo que representa en términos de cambio de paradigma impulsado por la actual administración estatal. Explicó que desde su concepción, el proyecto fue diseñado por el gobierno de Michoacán bajo un esquema de uso mixto: como transporte público accesible para la población y también como un atractivo turístico que dinamiza la economía local.

“Esto es importante decirlo con claridad. Hubo quienes cuestionaron la obra, quienes la descalificaron desde una lógica elitista, preguntando para qué se construía. Y la respuesta del Gobernador fue contundente: se construye para el pueblo. No para quienes históricamente han visto el desarrollo como privilegio, sino para quienes lo necesitan en su vida cotidiana”, enfatizó.

En ese sentido, destacó que el teleférico ya muestra resultados concretos. Tan solo durante su primer fin de semana de operación, más de 50 mil personas hicieron uso del sistema entre sábado y domingo, lo que refleja no solo el interés, sino la necesidad real que atiende esta infraestructura impulsada por el gobierno estatal.

“Estamos hablando de una obra que mejora la movilidad, que reduce tiempos de traslado, que es segura, accesible y amigable con el medio ambiente. Pero también de una obra que acerca oportunidades, que conecta territorios y que transforma la vida diaria de miles de personas”, agregó.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que este tipo de proyectos son los que definen el sello del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla: obras útiles, bien planeadas, sin corrupción y sin hipotecar el futuro del estado.

“Cuando decimos primero los pobres, también decimos que el pueblo merece lo mejor. Y eso es exactamente lo que representa el teleférico de Uruapan: lo mejor de la tecnología, puesto al servicio de quienes durante mucho tiempo fueron olvidados”, concluyó.