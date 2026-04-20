Morelia, Mich.- abril de 2026.- Cuatro personas resultaron lesionadas tras el choque entre dos vehículos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en la desviación a Cointzio, informaron fuentes de rescate.

El percance se registró durante la tarde-noche de este domingo 19 de abril, a la altura de la colonia El Edén, perteneciente a la Tenencia Morelos. El incidente fue reportado al número de emergencias.

Después acudieron unos oficiales, así como bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos, mismos que no requirieron traslado hospitalario.

Posteriormente, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró las unidades siniestradas.

AGENCIA RED 113