Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.– La diputada Fabiola Alanís reconoció los avances históricos en materia de salud gracias al impulso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como al respaldo decidido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado el derecho a la salud como una prioridad nacional.



La legisladora destacó la llegada de 407 nuevas médicas y médicos especialistas al estado, como resultado del trabajo coordinado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de Michoacán, lo que permitirá ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y mejorar la calidad de la atención en hospitales y unidades médicas.



“Estamos viendo resultados concretos de una política pública que pone en el centro a las personas. Aunque hace falta mucho por hacer, estamos en la ruta correcta. Hoy Michoacán avanza hacia un sistema de salud más justo, más cercano y verdaderamente universal”, subrayó.



Fabiola Alanís resaltó que esta incorporación de personal médico fortalece áreas clave como Medicina Interna, Pediatría, Ginecología, Traumatología, Nefrología e Imagenología, además de reforzar la atención en comunidades rurales, donde históricamente habían existido rezagos.



Asimismo, celebró el anuncio de la construcción del Hospital Regional de Especialidades en Villas del Pedregal, en Morelia, una obra estratégica que contará con 260 camas, 54 especialidades y equipamiento de alta tecnología, lo que elevará significativamente la capacidad de atención en el estado.



“Este hospital no solo representa infraestructura, representa vidas que se van a salvar, familias que tendrán atención digna y un sistema de salud que se fortalece con visión de futuro”, enfatizó.



La diputada reconoció también el trabajo del director general del IMSS, Zoé Robledo, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por sumar esfuerzos para hacer realidad este modelo de atención que prioriza la inversión pública, la formación de especialistas y la justicia social.



Finalmente, Fabiola Alanís subrayó que estos avances reflejan un cambio de paradigma en la política de salud en México, donde el Estado asume plenamente su responsabilidad de garantizar el acceso a servicios médicos de calidad.



“Con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Michoacán está dejando atrás años de abandono para convertirse en un referente de cómo se construye un sistema de salud con justicia, dignidad y bienestar para todas y todos”, concluyó.