Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026.- Con un enfoque humanista y de justicia social, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), impulsa el programa de ventanilla abierta permanente de la Pensión para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer.

El programa, que opera desde hace más de tres años, otorga un apoyo económico directo de 4 mil pesos mensuales, para que puedan solventar sus gastos de traslado, alimentación y hospedaje, entre otros, mientras las y los menores reciben atención oncológica. A la fecha, el programa de cobertura estatal ha beneficiado a 770 familias en todo el estado.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, destacó que Michoacán es pionero en implementar una política pública a nivel nacional que reconoce y respalda el trabajo de cuidado que realizan madres, padres y personas tutoras durante los tratamientos oncológicos, con el único fin de evitar que abandonen sus terapias y/o consultas por falta de recursos económicos.

“Este programa responde a una demanda histórica de acompañamiento real para las familias que enfrentan el cáncer infantil. Hoy podemos decir que este programa no solo brinda apoyo económico, también visibiliza, devuelve esperanza y demuestra que el Bienestar es cuidar a quienes cuidan con dignidad y responsabilidad”, comentó.

Destacó que se trata de una estrategia diseñada para cuidar a quienes cuidan y reconocer la labor cotidiana que en muchos casos recae en mujeres en contextos de alta vulnerabilidad social y económica.

Para más información, las y los interesados podrán consultar los requisitos del programa en el enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/programa-familias-cuidadoras-de-ninas-y-ninos-con-cancer/, o directamente con las y los coordinadores de las 10 regiones del estado, mismos que podrán consultar en la liga https://bienestar.michoacan.gob.mx/directorio-de-coordinadoras-y-coordinadores-regionales-de-la-secretaria-del-bienestar/.