Morelia, Michoacán, 23 de enero de 2026.- Bajo el lema “Cambia una vida, adopta con amor”, La Casita de Frijol y Tadeo celebrarán su primera feria de adopción del año, un encuentro que reunirá a decenas de corazones peludos en busca de una familia definitiva, en un horario de 12:00 a 17:00 horas.

La actividad se desarrollará en la calle Fray Antonio de San Miguel número 173, en el Centro Histórico de Morelia, específicamente en el patio de la Universidad educativa Nova Spania, espacio que abrirá sus puertas para recibir a quienes deseen sumar un nuevo integrante a su hogar.

Angeles Rojas, presidenta de la asociación, informó que esta primera edición contará con alrededor de 20 ejemplares, con perfiles diversos que se adaptan a distintos estilos de vida y rutinas familiares.

La mayoría de los peludos disponibles para adopción fueron abandonados por sus antiguas familias, obligados a sobrevivir en la calle y, en muchos casos, enfrentando severos cuadros de desnutrición antes de ser rescatados.

“Buscamos que encuentren una familia dispuesta a darles cariño el resto de su vida”, enfatizó la representante del colectivo, al subrayar que la adopción responsable transforma tanto la vida de los animales como la de quienes los reciben”, enfatizó.