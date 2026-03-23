Pátzcuaro, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Un peatón en aparente situación de calle murió tras ser atropellado por un vehículo desconocido sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan. En el mismo lugar, un joven motociclista derrapó y resultó lesionado al esquivar el cadáver, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró durante la noche de ayer domingo, en el kilómetro 59 de la citada vialidad, en las cercanías de la caseta de cobro de Zirahuén, en los límites del municipio de Pátzcuaro con la región de Salvador Escalante.

Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del transeúnte, mismo que permanece en calidad de no identificado. Asimismo, los socorristas atendieron al motorista de 25 años de edad, quien por fortuna no sufrió heridas de gravedad, él conducía una Italika 280Z, de colores negro con gris.

Unos oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde, elementos de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

De acuerdo con algunos testigos, segundos antes del incidente observaron al ahora finado deambulando a la orilla del camino, aparentemente buscando objetos, posiblemente latas. Acto seguido escucharon un fuerte golpe y lo vieron tirado sobre la carpeta asfáltica.