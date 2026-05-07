Pátzcuaro, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- El Gobierno de Pátzcuaro, encabezado por el presidente municipal Julio Arreola, informó que el incendio forestal registrado en el Cerro del Estribo Grande presenta un avance del 80 por ciento en control y 45 por ciento en liquidación, resultado del trabajo coordinado entre brigadas forestales, cuerpos de emergencia y voluntarios.

Se tiene un saldo preliminar de 65 hectáreas afectadas. Durante la jornada se realizaron 41 descargas aéreas con apoyo de un helicóptero equipado con helibalde, permitiendo disminuir la intensidad de los frentes activos en zonas de difícil acceso.

En las labores participan 177 elementos, además de brigadistas especializados, personal operativo y más de 50 voluntarios que se han sumado a las acciones de combate y vigilancia.

En el operativo trabajan de manera conjunta la Comisión Forestal del Estado (Cofom), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal de Pátzcuaro, Medio Ambiente Pátzcuaro y corporaciones de apoyo regional provenientes de Cuitzeo, Tzintzuntzan, Lagunillas, Quiroga, Erongarícuaro, Morelia y Uruapan.

El presidente municipal Julio Arreola agradeció el respaldo y solidaridad de ciudadanía, brigadistas y voluntarios que se han sumado a proteger el entorno natural y la seguridad de las familias patzcuarenses. Asimismo, se informó que durante la noche permanecerán brigadas en vigilancia preventiva ante el riesgo de reactivaciones por las fuertes rachas de viento.