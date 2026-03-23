Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Del 29 de marzo al 19 de abril, la Región Lago se convertirá en el epicentro de la Semana Santa con una agenda diseñada para detonar el turismo religioso y cultural. La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) compartió el calendario de actividades de esta región, que integra a 26 municipios como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Salvador Escalante y Quiroga, formando parte de las más de 700 experiencias disponibles en todo el estado.

Bajo la dirección de Roberto Monroy García, la dependencia busca que los visitantes armen sus itinerarios con antelación para disfrutar del turismo religioso, cultural y gastronómico que ofrecen los municipios de “el alma de México” como Tacámbaro, Ario, Acuitzio, Coeneo y Zacapu.

En Pátzcuaro el próximo viernes 3 de abril se realizará la Procesión de Los Cristos a partir de las 19:00 horas; iniciará en la Basílica rumbo a la Plaza Vasco de Quiroga; mientras que el sábado 4 de abril, la Procesión del Silencio de los Encapuchados de la Hermandad de San Francisco se desarrollará a partir de las 17:45 horas por el primer cuadro del Pueblo Mágico.

En Tzintzuntzan el miércoles 1 de abril a partir de las 9:00 horas, se verán por las principales calles a los Espías a caballo, la caracterización de soldados romanos realizando un recorrido en busca de Jesús, llegando a la comunidad de Ojo de Agua. Para el viernes 3 de 17:00 a 19:00 horas, el turista y visitante podrá ver la Procesión con los Cristos de Pasta de Caña, comenzando en El Atrio de Los Olivos, para posteriormente recorrer las calles de la localidad.

En Quiroga, el miércoles 1 de abril se tiene programada la representación de la Pasión de Cristo en el Teatro Buena Voluntad; mientras que para el viernes 3 está prevista la Feria Gastronómica en San Jerónimo. En Santa Clara del Cobre se desarrollará el lunes 30 de marzo a las 17:00 horas el monólogo de “Pito Pérez” en su plaza principal; mientras que el domingo 5 de abril a las 16:00 horas se presentará la Danza de Los Arqueros en el mismos sitio, donde además habrá diversos comerciantes ofertando la gastronomía local.

En Tacámbaro, el jueves 2 de abril a partir de las 20:00 horas comenzará la Procesión con El Santísimo Sacramento a los Siete Altares desde la Parroquia de Fátima; en esta misma sede pero el viernes 3, a partir de las 9:00 horas, el turismo religioso verá el Juicio de Jesús en las Escalinatas del recinto. En Acuitzio del Canje el domingo 29 de marzo a las 9:00 horas se realizará la Procesión de las Palmas por la avenida Riva Palacio. En Zacapu el domingo 29 de marzo a partir de las 11:00 horas comienza la Procesión de Ramos desde el Templo del Calvario. Para el jueves 2 de abril a las 20:00 horas se desarrollará la escenificación de La Última Cena y Prendimiento de Jesús en la Plaza Cívica Morelos.

Para consultar la programación completa de la región Lago y las actividades en las otras seis regiones turísticas de Michoacán, visita el sitio oficial: https://visitmichoacan.com.mx/