Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron 23 iniciativas para reformar, adicionar o derogar diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de leyes y códigos federales, durante la sesión ordinaria.

Transporte digno para seres sintientes de compañía

La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) propuso iniciativa que modifica las leyes de Aviación Civil, de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Federal de Protección al Consumidor, para establecer que, en los servicios de autotransporte federal de pasajeros, los usuarios tendrán derecho a viajar con sus seres sintientes de compañía dentro del salón de pasajeros, siempre que vayan en contenedores o dispositivos de seguridad adecuados, ubicados en el espacio destinado a los pies del pasajero o en asiento contiguo adquirido para tal fin.

Plantea prohibir el confinamiento de seres sintientes en compartimentos de equipaje o cajuelas que carezcan de ventilación activa y control de temperatura, salvo que el vehículo cuente con área especializada certificada para tal propósito. Se canalizó a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Economía, Comercio y Competitividad para su estudio y dictamen.

Fortalecimiento de las mujeres emprendedoras

Mónica Becerra Moreno, diputada del PAN, presentó dos iniciativas que fueron enviadas a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

La primera reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de considerar la participación y fortalecimiento de las mujeres emprendedoras en las actividades productivas, a través de políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva de oportunidades y desarrollo económico incluyente.

Difundir programas para las mujeres emprendedoras y empresarias

La segunda, adiciona un artículo 14 Bis a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de establecer la obligación de la Secretaría de Economía de garantizar la difusión de los programas previstos en la Ley por lo menos dos veces al año, incorporando perspectiva de género en su diseño, implementación y evaluación, a fin de asegurar el acceso equitativo de mujeres emprendedoras y empresarias.

Prohibir mercancías vinculadas con peores formas de trabajo infantil

A efecto de implementar medidas para prohibir la importación de mercancías vinculadas con las peores formas de trabajo infantil, el diputado Ricardo Madrid Pérez (PVEM) leyó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Aduanera y de Comercio Exterior.

La propuesta incluye un capítulo en donde se señala que las autoridades impedirán su despacho aduanero de importación y adoptarán medidas cautelares cuando exista alerta de cadena sustentada en indicios razonables, o solicitud, requerimiento o determinación de la autoridad competente en materia laboral. Será analiza por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, Comercio y Competitividad.

Incorporar los términos “orden público” e “interés social”

La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria analizará la iniciativa de la diputada Diana Castillo Gabino (PT) que reforma el artículo 1 de la Ley Agraria, para incorporar los términos “orden público” e “interés social”, con el objeto de reafirmar el carácter social del régimen agrario mexicano, fortalecer la rectoría del Estado en la materia y contribuir a la vigencia efectiva del artículo 27 constitucional en el contexto actual.

Regresar recursos a estados y municipios mineros para continuar con obras públicas

Del PRI, la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez propuso reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, a fin de regresar una parte de los recursos a los estados y municipios mineros para continuar con obras públicas, los cuales serían entregados directamente por la Secretaría de Economía.

Además, que se destine un 3 por ciento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la contratación de más personal que supervise las condiciones y el buen funcionamiento en los centros mineros del país. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Impulsar la atención integral a la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida

Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, presentó dos iniciativas; la primera, propone cambios a la Ley General de Salud, con el objetivo de promover la atención integral a la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, incluyendo el climaterio y la menopausia, mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y orientación médica. Fue enviada a la Comisión de Salud.

Promover programas de servicios de cuidado infantil para estudiantes que ejercen la maternidad

La segunda, modifica la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, para fomentar programas, apoyos y convenios que faciliten servicios de cuidado infantil para las estudiantes que cursen estudios universitarios y de posgrado que ejercen la maternidad, priorizando su permanencia y continuidad en el sistema educativo y evitar la deserción escolar. Se remitió a la Comisión de Educación.

Homologar el nombre de Ciudad de México en la Constitución

De Morena, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas planteó reformar los artículos 26, 73 y 109 de la Constitución Política con el objetivo de sustituir la denominación de Distrito Federal por la de la Ciudad de México, a fin de asegurar la coherencia y armonización entre la legislación nacional y local, fortaleciendo así el Estado de derecho y la gobernabilidad en la capital del país. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Procesos en materia turística deben generar respeto y derechos humanos

La diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana (Morena) pidió reformar y adicionar los artículos 1, 7 y 63 de la Ley General de Turismo, para estipular que los procesos en materia turística se generarán bajo un enfoque social y económico del respeto y la promoción de los derechos humanos, así como los principios rectores en materia de igualdad sustantiva en pro del desarrollo regional. Asimismo, una profesionalización con base a los principios de igualdad sustantiva para todas las personas que laboran en esta actividad. Se turnó a la Comisión de Turismo.

Definición del acoso laboral en entornos digitales

De Morena, la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, leyó reformas a la Ley Federal del Trabajo, para señalar que se entiende por acoso en entornos digitales, cualquier acto que se lleve a cabo de forma persistente a través del uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, mediante el cual se asedie, intimide, humille, violente o amenace a una persona, vulnerando su dignidad, privacidad e integridad en el ámbito laboral, independientemente de que exista o no una relación de subordinación. Fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Mecanismos de regularización para poblaciones migrantes

El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas (PAN) solicitó reformar los artículos 42 y 52 de la Ley de Migración para que la Secretaría de Gobernación en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, y la de Bienestar, establezcan mecanismos de regularización para poblaciones migrantes que se encuentren en territorio nacional y cuya permanencia forzada sea resultado de crisis humanitarias masivas, desastres naturales o políticas migratorias que impidan su tránsito o retorno. Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Envejecimiento activo y productivo

La diputada del PVEM, Celia Esther Fonseca Galicia dio cuenta de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para reconocerlas como sujetas de derechos, con capacidades, experiencia, conocimientos y potencial para participar activamente en la vida productiva, económica, social, cultural y comunitaria del país.

Asimismo, contemplar el envejecimiento activo y productivo, y promover empleos dignos y trabajos remunerados mediante esquemas flexibles, incentivos a empleadores, modalidades de medio tiempo, trabajo a distancia, asesoría y mentoría, para su reincorporación productiva. Fue remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Protección a los jornaleros agrícolas indígenas

Gerardo Olivares Mejía, diputado del PT, planteó reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueva la organización de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes, y garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable, realizando las acciones necesarias para impedir que sean víctimas de explotación laboral. Será analizada por la Comisión de Gobernación y Población.

Crear el Registro Nacional de Huella de Carbono

Para definir a la huella de carbono como la medida del impacto ambiental que genera el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, de manera directa o indirectamente, por las actividades de las personas, empresas u organizaciones, que generan un impacto sobre el cambio climático, y constituir el Registro Nacional de Huella de Carbono, el diputado Israel Betanzos Cortés (PRI), propuso reformar y adicionar la Ley General de Cambio Climático. Fue enviada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

Transporte público metropolitano masivo de pasajeros

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la iniciativa de la diputada Mayra Espino Suárez (PVEM), que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso para legislar en materia de transporte público metropolitano masivo de pasajeros cuya construcción, operación, infraestructura o impacto trascienda el ámbito de una entidad federativa.

Además, conforme a los criterios y procedimientos que establezcan las leyes, sea declarado de interés nacional, así como expedir la ley que crea el organismo federal especializado en la planeación, coordinación, financiamiento y, en su caso, operación de los sistemas cuya trascendencia regional requiera la atención de los tres órdenes de Gobierno.

Plantea que la ley fije los mecanismos de transferencia y subrogación de derechos y obligaciones, los estándares mínimos de seguridad operativa, interoperabilidad, transparencia y datos abiertos, así como las reglas de concurrencia financiera y coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios que integren las zonas metropolitanas correspondientes, conforme a los principios de federalismo cooperativo y mediante los instrumentos jurídicos que prevea la propia ley, garantizando en todo momento la protección de los derechos adquiridos.

Garantizar la expedición de constancias laborales

De Morena, la diputada Petra Romero Gómez impulsa iniciativa que reforma los artículos 3 Ter y 132 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de definir, regular y garantizar la expedición de constancias laborales y que la persona acredite una relación de trabajo. Dicha constancia deberá ser emitida por la Secretaría de Trabajo y contener datos generales de la persona, puesto desempeñado y tiempo laborado. Fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tipificar delito de secuestro digital infantil

A las comisiones unidas de Justica y Seguridad Ciudadana se hizo llegar una iniciativa del diputado José Manuel Hinojosa Pérez y suscrita por las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN, que modifica el Código Penal Federal y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con el objetivo de tipificar el delito de secuestro digital infantil.

Corredores biológicos como figuras sujetas a protección legal

Xóchitl Teresa Arzola Vargas, diputada de Morena, solicitó reformar las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Vida Silvestre; de Cambio Climático; y de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de elevar los corredores biológicos al rango de figuras sujetas a protección legal y regulación obligatoria.

Se envió a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático y Sostenibilidad para dictamen, con opinión de la Comisión de Comunicaciones y Transporte.

Incorporar definición de cohabitación forzada

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) presentó una iniciativa que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para incorporar la definición de cohabitación forzada, así como reconocerla como una forma de violencia que puede presentarse en el ámbito familiar y comunitario. Se remitió a la Comisión de Igualdad de Género.

Se busca garantizar empleo a personas migrantes

La diputada María Damaris Silva Santiago (Morena) planteó reformar el artículo 7 de la Ley Federal de Trabajo con el objetivo de señalar que, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un setenta y cinco por ciento de trabajadoras o trabajadores mexicanos, por lo menos, y el porcentaje restante dará prioridad a las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Proceso de designación de la persona titular de la FGR

Gabriela Valdepeñas González, diputada de Morena, leyó una iniciativa para reformar y adicionar los artículos 102 apartado A y 116 fracción IX, de la Constitución Política para señalar que el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser transparente, público y con participación ciudadana, desde la convocatoria hasta el nombramiento.

Asimismo, establecer criterios claros e indicadores objetivos para la evaluación de los perfiles considerando su experiencia en seguridad, procuración o impartición de justicia, entre otros. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Promover el uso de tecnologías de la información y comunicación

La diputada Leide Avilés Domínguez (Morena) solicitó adicionar una fracción XVI al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de promover el desarrollo, uso e integración de tecnologías de la información y comunicación y herramientas digitales como medios para la enseñanza, difusión, documentación y preservación de las lenguas indígenas nacionales, garantizando la participación libre, previa e informada de estas comunidades en su implementación. Fue enviada a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.