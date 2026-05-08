Morelia, Mich.- 08 de mayo de 2026.- El jefe de asesores del H. Ayuntamiento de Uruapan y su hermano los dos masculinos que lamentablemente fallecieron al chocar su vehículo contra el remolque de un tráiler en un retorno de la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Los fallecidos fueron identificados como el abogado Roberto Ávila, asesor del ayuntamiento y su hermano Hugo, quienes viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta color blanco, el cual terminó totalmente destrozado tras la colisión.

El accidente se registró anoche, aproximadamente en el kilómetro 14 de la citada vialidad, a la altura de la población de El Reparo, perteneciente al municipio de Morelia.

En un primer momento, al sitio acudieron paramédicos de AMBUMED, así como bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes confirmaron el deceso de las víctimas.

Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes, así como del traslado de los cuerpos al Semefo de Morelia, donde horas más tarde fueron identificados.

AGENCIA RED 113